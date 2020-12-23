В одном из магазинов Тульской области не соблюдали санитарные правила. Роспотребнадзор закрыл эту торговую точку на 9 дней.Нарушения выявились при проверке соблюдения мер профилактики COVID- 19. Выяснилось, что в Ефремове в одном из магазинов в центре города не было пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств; не организовано проведение дезинфекции помещений, уборочного инвентаря; не представлены сведения о проведении термометрии сотрудников (журнал не представлен); отсутствует журнал-график проведения генеральных уборок.По результатам выявленных нарушений деятельность магазина приостановили на 9 суток. Материалы административного дела направлены в местный районный суд.