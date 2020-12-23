В Туле автостанция «Заречье» закрывается 16 января 2021 года. Теперь автобусы будут отправляться с новых автостанций следующим образом:Автовокзал Тула (пр. Ленина 94):171 Тула — Поповка;172 Тула — Афанасьево;114 Тула — Щекино;116 Тула — Ломинцево;117 Тула — Щекино.Автостанция «Восточная» (ул. Оборонная 83):110 Тула — Анишино;125 Тула — Прилепы;168 Тула — Венев;168к Тула — Венев;121 Тула — Серебряные ключи;103к Тула — Болохово;170 Тула — Гамово;111 Тула — Киреевск;112 Тула — Липки;112к Тула — Липки;157 Тула — Слободка;160 Тула — Болохово — Шварц;160к Тула — Болохово — Шварц;119 Октябрьский — Тула .Автостанция «Северная» (ул. Октябрьская 297А):159 Тула — Новогурово;159к п. Новогурвоский — Тула;167 Тула — Ревякино;114к Тула — Щекино;117к Тула — Щекино;280 Тула — Советск;516, 912, 509 Автостанция Заречье — Теплый стан.Также некоторые автобусы будут отправляться от следующих мест в городе:Улица Луначарского:156 Тула — Плеханово;161 Тула — Ленинский;162 Тула — Обидимо.ТЦ «Макси»:102 Тула — Шатск.Московский вокзал:158 Тула — Рассвет;166 Тула — Берники;169 Тула — Алешня;174 Тула — Коптево;182 Тула — Михайлово.По всем вопросам туляки могут обращаться по телефону горячей линии 8 (919) 070-26-81 ежедневно с 09.00 до 19.00.Также подробную информацию можно узнать на сайтах правительства и организации перевозок и навигации.