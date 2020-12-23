На фоне этих данных в целом в образовательных учреждениях Тульской области из-за различных заболеваний отсутствуют 14 256 учащихся, что составляет 6,4% от общей численности, и более тысячи педагогов. Отдельными классами или группами на дистанционке работают 371 школьный класс.Кроме того, на удаленное обучение перешли 503 студента колледжей и техникумов. Еще 959 воспитанников 35 детских групп находятся дома.Напомним, что образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение, если установлено превышение порога заболеваемости ОРВИ среди учащихся, при выявлении случаев COVID-19, а также, если число заболевших и отстраненных по контакту педагогов не позволяет организовать работу в очной форме.