Где 23 декабря в Туле не будет воды Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 23 декабря, в части Тулы не будет воды.

В связи с ремонтными работами с 10:00 холодную воду отключат по адресам:

ул . Кутузова д.д. 152 ,150 ,148 ,146 ,144 , 142 , 140а ,140 ,138 ,136 ,134 ,132 ,128 ,126 ,124 , ул .Гайдара д.д. 13 ,15 ,16 ,18 , 20 ,

ул. Доватора д.д.9 ,12 ,14 ,

ул. Мартеновская д.2 ,

ул. Металлургов д.2

В это время будет проводиться ремонт на улице Доватора дом 14.

Также с 9-00 до 13-00 будет ограничена подача холодной воды в п. Комарки в связи с производством работ ООО ПКФ « Энергосервис».