фото: группа "Тула Жесть"

Под Тулой на М-2 иномарка жестко столкнулась с газелью. В аварии пострадали два человека.

По предварительной информации, сегодня, 22 декабря, около 14:00 на подъезде к Косой Горе около деревни Судаково 30-летний мужчина, управляя Volvo s40 столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗель», за рулем которого был 35-летний молодой человек, а затем — с Volkswagen Caddy.

В результате аварии водитель Volvo был отправлен в больницу с различными травмами. Водитель грузового автомобиля также получил повреждения, ему оказали медицинскую помощь.