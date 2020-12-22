Туляки победили в командном чемпионате ЦФО по шахматам Фото: соцсети

В турнире участвовали представители Тульской, Тамбовской, Смоленской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Владимирской областей. Игры проходили в семь туров по 90 минут на партию с ограничением на ход в 30 секунд.

Лучшими стали туляки. За нашу сборную играли Константин Новиков, Манвел Погосян, Артем Садовский, Андрей Шкуркин, Илларион Брыков и Константин Беспалов. Результат: 5 побед, 2 ничьх и в итоге - 12 очков.

Призеры получили путёвки в высшую лигу командного чемпионата России-2021.