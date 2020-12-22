23 декабря в центре Тулы отключат электричество Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 23 декабря, по некоторым адресам Тулы не будет электроэнергии. В том числе, это коснется и центра города. В течение дня там будут проводится различные работы по монтажу проводов и в подстанциях, а также обрезка деревьев.

Так, с 9:00 до 16:00 электричества не будет в домах по адресам:

Мясново: 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Чмутова, 4-18, 36-а, 14-а, 1-а, 1-в; ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.), 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а, 7-б, 12-а; ул. М. Кулига, 2-6 (чётн.), 3-а, 3-15 (нечётн.), 9-а, 13-а, 13-б, 13-в; ул. Б. Кулига, 3-57 (нечётн.), 4-56 (чётн.), 44-а, 28-а, 14-а; ул. Ликбеза, 6, 21, 23, 10; ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 11-а, 13-а; ул. Н. Упская, 60

ул. Демонстрации, 38; ул. Фрунзе, 14; ул. Вересаева, 111

ул. Новомосковская, 25, 25-а, 27; ул. Староникитская, 75-к; ул. Пионерская, 65

ул. Ленина, 7; ул. Коминтерна, 2-а; ул. Мосина, 1, 5; пер. 1-й Красный, 15; ул. Советская, 1-а, 5

п. Менделеевский: Щёкинское ш., 25

Освещение автодороги Восточного обвода; Экран (Городской телеканал)

ул. Оружейная, 44, 46; ул. Седова, 4

ул. Металлургов, 30; ул. Волкова, 9, 9-а, 11, 11-а

ул. Мира, 21, 23; ул. Оружейная, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г; ул. Тульского Рабочего полка, 104

ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.); ул. Плеханова, 1-43; ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.)

ул. Ложевая, 1-26; ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.); ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 80-а, 50-а

пр-т Ленина, 130-а, 130-б, 130-е, 130-ж; Щёкинское ш., 8, 4

Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-п; 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з <

ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.)

п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; СНТ "Лотос"; СНТ-3 "УВД"; СНТ "Волна", ул. Скуратовская, 89-в

ул. Скуратовская, 18-78 (чётн.)