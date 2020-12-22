Туляки могут пожаловаться на рост цен на продукты питания Фото: Алексей ФОКИН

Туляки могут пожаловаться на рост цен на продукты питания.

По вопросам роста цен на продукты питания работает «горячая линия» комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку. Ее телефон: 30-89-54.

Напомним, что в Тульской области цены на социально значимые продукты питания проверяются еженедельно. В частности, согласно с поручением Президента России Владимира Путина, закрепляются цены на сахар-песок и подсолнечное масло - 46 рублей за килограмм и 110 рублей за литр соответственно.