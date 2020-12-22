В Туле осудили автолюбителя, покалечившего 54-женщину Фото: Алексей ФОКИН

В Туле осудили автолюбителя, покалечившего 54-женщину. Приговор по гражданскому делу вынес местный суд.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, в феврале 2019 года в вечернее время 47-летний житель Щекина на своем автомобиле в Туле сбил 54-летнюю местную жительницу, которая переходила проспект Ленина по пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы.

Суд признал жителя Щекина виновным и приговорил его к штрафу в 400 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного морального вреда. Решение суда в законную силу не вступило.