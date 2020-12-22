В Тульской области мужчина избил приятеля и ударил его обухом топора по голове Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи ведут расследование уголовного дела в связи с убийством жителя Новомосковска.

По предварительной версии следствия, вечером 19 декабря 2020 года 34-летний местный житель в ходе пьяной ссоры со своим приятелем избил его и ударил обухом топора по голове. От полученных травм потерпевший сразу же скончался.

К настоящему времени следователи осмотрели место преступления, на котором сам обвиняемый дал показания. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются свидетели.