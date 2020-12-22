В Туле на улице Н.Руднева на пожаре погиб мужчина: следователи проводят проверку Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи ведут расследование пожара в оружейной столице в связи с гибелью 56-летнего мужчины.

Напомним: ночью 22 декабря 2020 года в Туле в одном из домов по улице Н. Руднева сгорела квартира. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 56-летнего местного жителя.

В настоящее время следователи уже осмотрели место происшествия. Будет проведена также удебно-медицинская и пожаротехническая экспертиза. Выяснение всех обстоятельств возгорания продолжается.

Предположительно, пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.