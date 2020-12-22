В Тульской области Volkswagen разорвало на две части: есть погибшие Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области Volkswagen разорвало на две части: есть погибшие.

По предварительной информации, сегодня, 22 декабря, под Новомосковском столкнулись Volkswagen и Лада.

От удара иномарку разорвало на две части. Авария была настолько жесткой, что спасателям пришлось пострадавших из обеих машин вырезать с помощью спецтехники.

Как сообщает тульская Госавтоинспекция, оба водителя погибли на месте происшествия. Женщина — пассажирка одной из машин — госпитализирована в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины аварии уточняются.