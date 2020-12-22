Куда обращаться тулякам в новогодние каникулы, чтобы получить медицинскую помощь Фото: соцсети

Так, для поликлиник 31 декабря - сокращенный рабочий день - на 1 час. При этом, учреждения, которые переносили рабочий день с 31 на 12 декабря, работают до 15:00. Но на каникулах все праздничные дни с 9:00 до 15:00 во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работает кабинет неотложной помощи. Особенно важно: проводится экспресс-тестирование на коронавирус!

Уточнить более подроьную информацию о режиме работы своей поликлиники можно по телефону медучреждения. А сами телефоны можно найти на портале регионального минздрава).

Понятное дело, что и взрослый и детский трампункты (Первомайская, 13 и Бондаренко, 39) ведут во все дни круглосуточный прием.

В целом же, в случае возникновения нештатной ситуации на все вопросы можно получить по «горячей линии» министерства здравоохранения Тульской области: 8-800-4444-003, которая все дни будет работать в штатном режиме с 8.00 до 20.00.