«Ростелеком» разработал новую версию мобильного приложения Visit Tula для туристов

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«Ростелеком» совместно с комитетом Тульской области по развитию туризма запустил новую версию мобильного приложения Visit Tula. Продукт предназначен для всех, кто любит активный отдых и желает больше узнать о Тульском крае. Специалисты компании приняли участие в разработке программного обеспечения и обновлении визуального облика платформы. Новая версия приложения пополнилась аудиогидом, а также возможностью покупки электронных билетов в музеи и на концертные площадки. При этом электронный билет сохраняется в приложении – достаточно предъявить его на мобильном устройстве при входе в музей или на концерт.

Мобильное приложение Visit Tula знакомит пользователей с достопримечательностями Тульского края, музеями и парками, рассказывает о предстоящих событиях: выставках, концертах, фестивалях, спортивных и культурных мероприятиях. С помощью интерактивной карты пользователь может составлять себе персональный маршрут, отправлять заявки на бронирование экскурсий, просматривать и добавлять в личный кабинет понравившиеся события. Кроме того, в приложении можно найти зоны парковок, места расположения туристско-информационных центров, вокзалов, автостанций, гостиниц, пунктов питания, проката велосипедов, электросамокатов, коньков, определить зоны WiFi, и многое другое.

Лариса Соломатина, председатель комитета Тульской области по развитию туризма:

«Мобильное приложение становится важным инструментом в повышении комфортности пребывания наших гостей и предоставляет максимально полную информацию обо всем, что полезно знать туристу. Кроме построения индивидуального маршрута с помощью интерактивной карты, приложение предлагает бесплатно воспользоваться электронной картой лояльности для получения скидок в гостиницах, кафе, ресторанах, экскурсиях… Удобной опцией для туристов является возможность онлайн-покупки билетов, что особенно актуально в сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации».

Программа лояльности мобильного приложения дает возможность получать скидки и бонусы при посещении экскурсий, а также в ресторанах, кафе, гостиницах и на других объектах туриндустрии, которые прошли добровольную сертификацию «Одобрено VISITTULA.COM» и подтвердили высокий уровень качества оказываемых услуг. По мере прохождения сертификации в приложение будут включаться и другие места, расположенные на территории Тулы и районных муниципальных образований региона.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Разрабатывая цифровые сервисы, мы, прежде всего, заботимся о людях, о том, чтобы наши умные решения были удобными и полезными для потребителя. Обновленное мобильное приложение пополнилось электронной билетной системой, что очень удобно – теперь не надо тратить время на приобретение обычных билетов в музеи или на концерты. Кроме того, приложение помогает туристу формировать логистику путешествия – здесь собрана вся необходимая информация – от афиш культурных событий до описания туристических объектов и телефонов справочных служб. Благодаря интерактивной карте есть возможность определять свое местоположение и строить передвижения с расчетом временных затрат. Созданные маршруты можно сохранять в личном кабинете, а затем делиться с друзьями. Уверен, что туляки и гости нашего края по достоинству оценят все возможности этого приложения».

Мобильное приложение для туристов Visit Tula в этом году вошло в топ-10 номинации «Цифровой туризм» Премии Рунета — главной награды интернет-отрасли в России.

Загрузить мобильное приложение можно в AppStore или Google Play. Для гостей из дальнего зарубежья приложение имеет англоязычную версию. Продукт интегрирован с различными системами автоматизации и служит также удобным инструментом для объектов туриндустрии. В приложении предусмотрен офлайн доступ к каталогам по всем ранее загруженным данным, карте лояльности гостя, разделам «Вокзалы и автостанции», «Туристско-информационные центры», «Полезные телефоны» и др.