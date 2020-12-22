За убийство приятеля во время пьяной ссоры житель Тульской области пойдет под суд Фото: Алексей ФОКИН

За убийство приятеля во время пьяной ссоры житель Тульской области пойдет под суд. Обвинительное заключение по уголовному делу по соответствующей статье утвердила региональная прокуратура.

Согласно данным предварительного судебного следствия, в октябре 2020 года 48-летний ранее судимый житель Донского выпивал с приятелем и поссорился с ним. В пылу конфликта он нанес своему знакомому более 14 ножевых ударов в голову и шею. От полученных повреждений 36-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело направлено в местный городской суд для рассмотрения по существу.