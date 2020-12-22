Веневское шоссе в Туле станет местом массовой застройки Фото: Игорь КОПЫТОВ

Название нового жилого комплекса «Ривер Парк» вдоль Веневского шоссе в Туле, до боли напоминает название провалившегося с треском много лет назад проекта микрорайона «Парк Ривьерра». Так что с фантазией у застройщика, похоже, туго. А вот с амбициями – все в порядке.

Заявлено, что в рамках строительства нового жилого комплекса планируется построить белее 10 многоквартирных домов высотностью от 16 до 25 этажей. Застройщик дополнительно обязуется взять на себя расходы по проектированию развязки в районе улицы Карпова, возведение дополнительного нового моста через Тулицу, а также подготовку площадок с коммуникациями для строительства двух детских садов и школы.