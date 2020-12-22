63-летний пенсионер обгорел на пожаре в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

63-летний пенсионер обгорел на пожаре в Тульской области. Происшествие случилось поздно вечером 21 декабря в Узловском районе.

Сообщение о возгорании в доме в поселке Майский поступило на пульт дежурного спасателя около 21:20. На место выехали три пожарных расчета.

С огнем удалось справиться через несколько минут. Из дома вывели пожилого мужчину — его с ожогами доставили в больницу.

В самом доме закоптилась кухня, на которой и произошло возгорание. Причина пожара устанавливается.