Сто рублей за аренду в полвека за два старинных особняка в центре Тулы Фото: соцсети

Дома № 18 по улице Металлистов и № 2 по улице Союзная Тулы передадут в аренду инвесторам путем проведения аукциона. Первое здание принадлежало купчихе Добрыниной, а с 1918 года - провизору Эдуард Миллеру. В доме на улице Союзной проживала купчиха Зайцева.

Оба строения являются объектами культурного наследия и находятся в достаточно плачевном состоянии. Стоимость заявленной аренды на 49 лет по начальной цене 1 рубль в год.

Согласно требованиям аукциона, установленным федеральным законодательством, арендаторы обязаны будут отреставрировать здания. Потом в них можно будет разместить объекты торговли, кафе или рестораны, гостиницы или другие культурно-развлекательные объекты.