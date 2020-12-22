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Тульское кадровое агентство оштрафовали за коррупцию

Одно из должностных лиц организации заплатит штраф
Елена Иргиз
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Тульское кадровое агентство оштрафовали за коррупцию

Тульское кадровое агентство оштрафовали за коррупцию

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле за коррупцию оштрафовали кадровое агентство. Проверку провела региональная прокуратура.

Во время инспекции выяснилось, что в данной организации работает бывший госслужащий, однако о факте его трудоустройства кадровой агентство «Трудовой портал» не известило прежнее место его службы.

Прокурор города вынес руководителю коммерческой организации представление, одно из должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности: ему назначен штраф в 20 000 рублей.