Тульское кадровое агентство оштрафовали за коррупцию Фото: Алексей ФОКИН

В Туле за коррупцию оштрафовали кадровое агентство. Проверку провела региональная прокуратура.

Во время инспекции выяснилось, что в данной организации работает бывший госслужащий, однако о факте его трудоустройства кадровой агентство «Трудовой портал» не известило прежнее место его службы.

Прокурор города вынес руководителю коммерческой организации представление, одно из должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности: ему назначен штраф в 20 000 рублей.