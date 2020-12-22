Тульское кадровое агентство оштрафовали за коррупцию
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле за коррупцию оштрафовали кадровое агентство. Проверку провела региональная прокуратура.
Во время инспекции выяснилось, что в данной организации работает бывший госслужащий, однако о факте его трудоустройства кадровой агентство «Трудовой портал» не известило прежнее место его службы.
Прокурор города вынес руководителю коммерческой организации представление, одно из должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности: ему назначен штраф в 20 000 рублей.