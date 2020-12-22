Губернский каток в Туле «обилетили» Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что откроется каток 28 декабря, а в целях повышения безопасности нахождения на его территории в условиях пандемии ужесточились правила посещения.

Так, теперь, чтобы покататься, необходимо приобрести билет на его посещение. Сделать это можно двумя способами – онлайн и офлайн. Забронировать билет на сайте катка нужно не ранее чем за два часа до сеанса. Бронирование абсолютно бесплатное. А еще билет можно получить в пункте регистрации, но уже за час до сеанса. Для бронирования через сайт доступны 105 билетов и еще 45 - на входе. При этом один человек сможет получить не более трех билетов в одни руки.

Таким образом, число посетителей на один сеанс будет ограничено - до 150 человек.

Сеансы катания также будут ограничены по времени – 1 час 15 минут. Перерывы между сеансами составят 45 минут. В будние дни число сеансов достигнет 6, а в выходные и праздничные - 7.

Как уже ранее сообщалось, вход на каток разрешается только при наличии маски, в пункте проката посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и рекомендуется надевать перчатки. При этом в самом помещении проката будут непрерывно работать рециркуляторы и обеззараживатели воздуха. При этом площадь пункта проката увеличена на 105 м² и составит 405 м². Также переобуться можно будет на открытом воздухе - для этого на улице установят специальные скамейки.