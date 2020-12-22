Почти полторы сотни площадок выделили в Тульской области для запуска новогодних фейерверков Фото: Алексей ФОКИН

Вместе с тем, спасатели напоминают жителям региона о правилах обращения с пиротехникой. Среди них – обязательное знакомство с инструкцией, фитиль поджигать рекомендуется только на расстоянии вытянутой руки, а зрители должны быть за пределами опасной зоны, указанной в инструкции. Нельзя также курить рядом с фейерверками, бросать, ударять или кидать в огонь, а также запускать пиротехнику при порывистом ветре. Пиротехнику запрещено использовать в зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;

Кстати, 139 площадок для запуска пиротехники выделены не просто так - запускать фейерверки во дворе своего дома не стоит. Итогом может стать реальный пожар, ведь, вы не можете ручаться, что у соседа на балконе не стоит газовый баллон, накрытый легковоспламеняющейся ветошью.