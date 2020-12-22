Кронавирус атакует районы Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Областной центр при этом выглядит более благополучным - число выявленных случаев коронавируса в Туле за неделю снизилось. Так, на прошлой неделе было 594 заболевших, а сейчас с 15 по 21 декабря – 473.

Вместе с тем, ухудшилась эпидемическая обстановка в ряде районов области. В том же Щекинском районе выявили 165 случаев (против 69 неделей ранее), в Новомосковске – 146 (114), в Киреевском районе – 140 (101), в Узловском районе – 104 (54), в Донском – 92 (48).

Улучшилась, напротив, ситуация в Ефремовском районе – 71 случай (107), Заокском – 24 (57) и Суворовском районах – 5 (34). Однако, представляется, что данные цифры – лишь временное явление. Опыт предыдущих недель показывает достаточно большой «маятник» статистики.

Напомним, в целом за неделю с 14 по 21 декабря в Тульской области зарегистрированы 1455 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Число излечившихся составило 1256 человек. Также подтвержден летальный исход 77 пациентов.