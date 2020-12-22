В Туле на пожаре погиб человек Фото: материалы пресс-служб

В ночь на 22 декабря в Туле на пожаре погиб человек. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пожар случился после полуночи на улице Николая Руднева.

К месту происшествия выехали пять пожарных машин, в том числе и автолестница. Огонь был потушен в течение десяти минут.

Спасатели газодымозащитной службы вывели из дома 4 человека. В результате пожара сгорела комната и закоптилась квартира.

В огне погиб один человек, еще один — пострадал. Личность и возраст погибшего, а также причина пожара устанавливаются.