В Тульской области Президентские выплаты уже получили более 100 тысяч детей Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области Президентские выплаты уже получили более 100 тысяч детей. Напомним, это те выплаты в 5 000 рублей, о которых сообщил президент России Владимир Путин для детей, которым еще не исполнилось 8 лет.

Также продолжается прием заявлений от родителей, у которых дети родились после 1 июля 2020 года, и от тех, кто поменял или закрыл ранее действующий банковский счет, на который перечислялись летние выплаты.

За прошедшие выходные, 19 и 20 декабря, уже принято 10 заявлений на изменение реквизитов счета и 41 заявление на предоставление выплат.