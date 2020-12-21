На Новомосковском шоссе в Туле столкнулись две иномарки Фото: кадр из видео Дениса Щербака

В Туле на Новомосковском шоссе столкнулись две иномарки. В аварии есть пострадавшие.

По предварительной информации регионального отделения ГИБДД сегодня, 21 декабря 2020 года, В Туле на Новомосковском шоссе около 14:35 столкнулись Audi, за рулем которой была 51-летняя женщина и Volkswagen, которым управлял 37-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка Volkswagen, 56-летняя женщина. От столкновения она получила различные травмы.