37-летняя женщина из Тульской области зарезала приятеля по пьянке Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В нем обвиняется 37-летняя жительница Узловского района.

По предварительной информации, вечером 19 декабря 2020 года в одной из квартир поселка Партизан местная жительница в ходе пьяной ссоры со своим знакомым ударила его ножом в грудь. 30-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время следователи осмотрели место преступления и сейчас собирают все доказательства по уголовному делу. Подозреваемая жительница Узловского района арестована. Ведется следствие.