У жительницы Тульской области из квартиры украли серебряную цепочку и фотоаппарат Фото: Алексей ФОКИН

У жительницы Тульской области украли серебряную цепочку и фотоаппарат. Местные подельники несколько дней обворовывали ее квартиру.

Кража произошла в Донском. Местные злоумышленники взломали квартиру 32-летней женщины и несколько дней подряд в ее отсутствие выносили оттуда различное имущество, воспользовавшись тем, что хозяйка долгое время не бывает дома.

Совершив несколько хищений из квартиры женщины, подозреваемые на этом не остановились. Они два раза забрались на территорию ее приусадебного участка, откуда забирали различные металлические изделия, чтобы в дальнейшем сдать их на металлолом.

Полицейские задержали злоумышленников — 38-летнего неработающего ранее судимого местного жителя, его 31-летнего и 36-летнего подельников. Сейчас в местном УМВД возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».