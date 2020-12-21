В Туле осудили жителя Рязани за организацию азартных игр Фото: материалы пресс-служб

В Туле осудили 45-летнего жителя Рязани за организацию азартных игр.

По информации судебного следствия, с 1 ноября 2018 по 2 июня 2020 года в центре Тулы на улице Советской 45-летний мужчина из Рязани организовал игровой клуб. В помещении для этого использовалось 20 компьютеров. Игры проводились с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и в интернете.

Оперативники «накрыли» игровой клуб в 2020 году. Суд приговорил организатора клуба к штрафу в 300 000 рублей. Приговор по уголовному делу в законную силу не вступил.