В Тульской области порог заболеваемости ОРВИ превышен на 51% Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за прошлой неделе с 14 по 20 декабря порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 51%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Так, за одну неделю ОРВИ заболели 12 555 человек. Это на 5,4% больше количества инфицированных на предыдущей неделе. Больше всего заболеваемости среди взрослых — она выросла на 156,4%, в остальных возрастных группах порог не превышен.

Также по данным на 20 декабря 2020 года против гриппа прививки сделали почти 900 тысяч человек — это 61% населения Тульской области, в том числе почти 140 000 детей.