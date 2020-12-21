В Тульской области в массовом столкновении пострадали четыре человека Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области в массовой аварии пострадали четыре человека. В Дубенском районе столкнулись три иномарки.

По предварительной информации, 19 декабря около 8 часов утра на 33 километре дороги Тула-Белев, проходящей через Дубенский район 49-летний мужчина, будучи за рулем Audi 80 столкнулся сначала с Volkswagen Touareg, а потом — с Peugeot 308.

В результате ДТП пострадали 59-летний водитель Peugeot, сам водитель автомобиля Audi и два его пассажира, 46-летний и 48-летний мужчины. Они с различными травмами были доставлены в больницу.