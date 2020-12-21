В Тульской области «накрыли» производство и сбыт поддельной бытовой химии Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области «накрыли» производство и сбыт поддельной бытовой химии. Злоумышленники кустарно изготавливали товары известных брендов.

Как выяснили в ходе следствия оперативники, для производства подозреваемые арендовали помещения на территории Тульской и Калужской областей, а сама фасовка, упаковка и хранение осуществлялась в Подмосковье. Товар шел на продажу по России и странам ближнего зарубежья.

Полиция задержала организатора и двух активных участников группы, которые проводили транспортировку партий бытовой химии. Также нашли деньги в рублях и иностранной валюте на сумму более 14 миллионов рублей и более 68 тонн готовой продукции. Предварительный ущерб правообладателям товарных знаков превысил 1,2 миллиона рублей.

Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде. Выясняются все детали преступной деятельности, ведется следствие.