В Тульской области у автолюбителя сняли колеса с Chevrolet Cruz Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области у автолюбителя сняли колеса с Chevrolet Cruz.

По предварительной информации, в Ясногорском районе местный житель на долгое время оставил свой Chevrolet Cruz на улице. Злоумышленник воспользовался этим и снял с автомобиля все колеса. Хозяин иномарки обратился в полицию.

Сотрудники местного МВД вычислили подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, который жил рядом. Сейчас все обстоятельства кражи выясняются. Ведется следствие.