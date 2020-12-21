Как тулякам получить выплаты на ребенка к Новому году Фото: Алексей ФОКИН

Пенсионный фонд России по Тульской области выплатит родителям или законным представителям детей до 7 лет включительно единовременную выплату в 5 000 рублей согласно Указу Президента РФ.

Выплата коснется всех детей, которым на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. При этом тем родителям, которые уже получали в этом году денежные выплаты на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет деньги перечислят автоматически — подавать новое заявление им не нужно.

Заявление необходимо тем родителям, опекунам или законным представителям, у которых ребенок появился после 1 июля 2020 года, либо же они за предыдущими выплатами еще не обращались. В таком случае в заявлении необходимо указать реквизиты банковского счета, на который переведут деньги.

Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.