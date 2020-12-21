В Туле пассажиры избили водителя такси
Фото: Алексей ФОКИН
В ночь на понедельник, 21 декабря 2020 года, в Туле пассажиры избили водителя такси.
К экипажу вневедомственной охраны Росгвардии обратился свидетель преступления. Он рассказал, что в Мясново, на перекрестке Одоевского шоссе и 11 проезда произошла драка. На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что двое пассажиров такси избили водителя и отобрали его мобильный телефон.
Подозреваемых задержали недалеко от места происшествия. Ими оказались 46-летняя женщина и 50-летний мужчина, которых передали полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств дела.