В Туле пассажиры избили водителя такси Фото: Алексей ФОКИН

В ночь на понедельник, 21 декабря 2020 года, в Туле пассажиры избили водителя такси.

К экипажу вневедомственной охраны Росгвардии обратился свидетель преступления. Он рассказал, что в Мясново, на перекрестке Одоевского шоссе и 11 проезда произошла драка. На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что двое пассажиров такси избили водителя и отобрали его мобильный телефон.

Подозреваемых задержали недалеко от места происшествия. Ими оказались 46-летняя женщина и 50-летний мужчина, которых передали полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств дела.