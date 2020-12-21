Более 37 тысяч жителей Тульской области не поедут за границу из-за долгов Фото: Алексей ФОКИН

Перед новогодними праздниками региональные приставы напоминают жителям Тулы и области, что непогашенная задолженность может стать причиной ограничения выезда за границу РФ.

Это касается взысканий по судебным решениям взыскания долга более 30 000 рублей. При этом, если дело касается алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, и так далее, сумма задолженности для ограничения выезда может быть уменьшена до 10 000 рублей.

Сейчас выезд за границу страны запрещен для более 37 000 жителей Тульской области, имеющих долги. Всего приставы за год взыскали почти 3 миллиарда рублей задолженностей по разным делам.

Погасить долг и тем самым восстановить ограниченные права можно на интернет-сервисах службы судебных приставов России. Также граждане могут обратиться лично, по телефону или по почте.