За неделю в Тульской области задержали 55 пьяных водителей Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшую неделю с 14 по 20 декабря в Тульской области сотрудники региональной Госавтоинспекции зафиксировали 24 822 нарушений Правил дорожного движения. В том числе:

- 22 811 нарушений скоростного режима было отмечено камерами видеонаблюдения;

- 50 автолюбителей перевозили детей без специального кресла;

- 126 нарушителей не пропустили пешеходов или других участников дорожного движения; - 14 человек находились за рулем без водительских прав;

- 63 человека были привлечены к административной ответственности за тонированные стекла на машинах.

Также за иные нарушения ПДД сотрудники тульской Госавтоинспекции составили 1 703 протокола. Кроме того, 181 транспортное средство отвезли на штрафстоянку.

Помимо этого, задержали 55 водителей в состоянии алкогольного опьянения. При этом 17 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а 5 - уже ранее привлекались за подобное нарушение.

Напоминаем, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения предписан штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение водителю грозит уже уголовное наказание со штрафом от 200 до 300, лишением свободы до двух лет или назначением исправительных работ до 480 часов. Водительские права забираются всегда, вне зависимости от назначенного наказания.

Обо всех случаях вождения в пьяном виде Госавтоинспекция просит жителей Тульской области незамедлительно сообщать в дежурную часть ДПС ГИБДД по телефонам:

по Туле: 32-45-00 или 32-45-02.

по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.

Кроме того работает горячая линия ГИБДД «Нетрезвый водитель». Сообщить о правонарушении можно по номерам 32-38-38 или +7-999-374-36-13 (WhatsApp, Viber).