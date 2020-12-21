В Тульской области на трассе М-2 погиб 60-летний мужчина
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области на трассе М-2 погиб мужчина.
Вечером 19 декабря на 136-м км трассы М-2 «Крым» водитель Toyota не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет, где машина врезалась в бетонный отлив.
От удара 60-летний мужчина погиб на месте происшествия. Трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Подробные обстоятельства и детали происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.