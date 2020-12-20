Алексей Дюмин поздравил работников органов госбезопасности с профессиональным праздником Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 20 декабря, Алексей Дюмин поздравил работников органов госбезопасности с профессиональным праздником.

В своем обращении глава региона подчеркнул, что в годы войны и в послевоенное время сотрудники ведомства всегда с честью выполняли свой долг, стояли на страже безопасности Родины, боролись с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, мужественно и выдержанно противостояли внешним и внутренним угрозам.

"Уверен, что, сохраняя лучшие традиции отечественных спецслужб, Управление ФСБ России по Тульской области продолжит достойно выполнять свои задачи, будет и впредь вносить весомый вклад в защиту национальных интересов России", - отметил Алексей Дюмин.

Губернатор также пожелал работникам органов госбезопасности России крепкого здоровья, благополучия и успехов.