В Туле стартовал прием заявлений на компенсацию питания школьников Фото: Алексей ФОКИН

В Туле стартовал прием заявлений на компенсацию питания. Школьники льготных категорий могут взамен бесплатного питания получать денежную компенсацию. Это касается обучающиеся 1-5-х классов; дети из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; дети из многодетных и приемных семей, имеющих трех и более детей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья в тот период, пока они учатся дистанционно.

Размер данной компенсации - 62,11 рублей за день при условии одноразового питания, и 124,22 рубля за день - при обеспечении питанием два раза в день.

Заявление подается по месту обучения ребенка, деньги выплачиваются раз в месяц.

Необходимые документы:

1) заявление на имя руководителя общеобразовательного учреждения о предоставлении денежной компенсации с указанием номера лицевого счета, открытого в кредитной организации;

2) копия паспорта заявителя;

3) копия документа, подтверждающего право представлять интересы ребенка;

6) согласие заявителя на обработку персональных данных;

7) иные документы.

Этот пакет документов школа рассматривает в течение 10 рабочих дней со дня приема документов.

Компенсация питания не предоставляется:

- в случаях отсутствия обучающихся на занятиях без уважительных причин;

- во время экзаменов;

- в каникулы;

- в период болезни.

Выплаты поступают в течение 30 дней после того, как школа издала приказ на лицевой счет банковский счет (на карту) одного из родителей.

Питание, и денежную компенсацию за один и тот же период получить нельзя.