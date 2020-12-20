21 декабря в Туле и трех городских поселках массово отключат свет Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 21 декабря, некоторые жители Тулы снова останутся без света. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на объектах энергоснабжения, о чем сообщает ТГЭС.

С 9:00 без света останутся жители нескольких округов областного центра, а также нескольких тульских поселков.

Публикуем полный список отключаемых адресов:

ул. Чапаева, 34; ул. Степанова, 27; ул. Пролетарская, 22, 37, 22-г, 39; ул. Епифанская, 29 (Киоск)

ул. Первомайская, 1, 3; ул. М. Тореза, 3-а, 8, 14-в; пр-т Ленина, 65, 79, 77

ул. Болдина, 29, 33; ул. 3-я Озёрная, 1-9 (нечётн.), 4-12 (чётн.); ул. Короленко, 4-18 (чётн.), 11-23 (нечётн.); ул. Ш. Руставелли, 21-а, 23-27 (нечётн.), 16-22 (чётн.); ул. 1-я Озёрная, 7, 9, 10, 12; ул. Радищева, 23-29 (нечётн.), 28; ул. 3-я Зеркальная, 1-12

ул. Водоохранная, 29-36; пер. Водоохранный, 3-а, 3-13 (нечётн.), 4-12 (чётн.); ул. О. Кошевого, 1, 1-а, 1-г, 1-в; ул. Агеева, 27-а, 28-а, 29-а, 30-а, 31-а, 32-а, 33-а, 27-33; пер. О. Кошевого, 1, 2; пер. Котовского, 2-10 (чётн.), 6-а, 1-5 (нечётн.), 1-а; ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б, 13, 9, 11; ул. Циолковского, 62

ул. Перекопская, 1, 2-а; ул. Кауля, 45

Мясново: ул. 1-я Прокатная, 1, 21, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 17-а, 19, 21; ул. 2-я Прокатная, 15-25 (нечётн.); ул. 3-я Прокатная, 3-21, 21-а; ул. Поперечная, 14

Мясново: ул. 2-я Прокатная, 1-13

п. Горелки: ул. Горельская, 122-148 (чётн.), 51-65 (нечётн.)

п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; СНТ "Лотос"; СНТ-3 "УВД"; СНТ "Волна", ул. Скуратовская, 89-в

п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пр-зд Лесной, 6-16 (чётн.); ул. М. Горького, 39, 41, 43