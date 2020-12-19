Два магазина и несколько точек общепита попались Роспотребнадзору за нарушения Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники регионального Роспотребнадзора продолжают проводить проверки в магазинах и точках общепита в Тульской области. Специалисты проверяют эти места на соблюдение санитарных норм в период распространения коронавирусной инфекции.

Так, с 11 ноября по 17 декабря Роспотребнадзор успел нагрянуть в два пищевых предприятия, шесть объектов общепита и 30 магазинов. Из них в двух торговых организациях были выявлены нарушения, а продавец и ИП получили административные протоколы.

Также несколько владельцев кафе и ресторанов тоже попались на несоблюдении санитарно-эпидемиологических мер и получили три административных дела.