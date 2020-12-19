В Туле не обнаружили ни одного нетрезвого водителя Фото: Алексей ФОКИН

В пятницу, 18 декабря, в Туле возле Московского вокзала проходил рейд по поиску пьяных водителей. Сотрудники ГИБДД проверяли автомобили и их автомобилистов на состояние трезвости.

Однако, в ходе данного рейда, ни одного нарушителя найдено не было, что говорит о положительном результате работы.

Напомним, что такие рейды проходят в областной столице на постоянной основе. При обнаружении сотрудниками ДПС водителя, который предположительно находится в состоянии опьянения, проводятся процессуальные действия в соответствии с законодательством.