Туляков поздравили с Днем российской военной контрразведки Фото: Ангелина Коломыцева

19 декабря некоторые туляки отмечают свой профессиональный праздник - День российской военной контрразведки.

Так военных туляков с праздником поздравил глава региона Алексей Дюмин:

Уважаемые сотрудники военной контрразведки!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Эффективная работа военной контрразведки всегда была и остается одним из гарантов безопасности нашей страны.

Вы противостоите иностранным спецслужбам, боретесь с угрозами национальным интересам России.

В вашей работе как нигде важны мужество, изобретательность и патриотизм. Пусть в решении любых задач вам всегда сопутствуют удача и успех, - говорится в официальном обращении.

Губернатор Тульской области пожелал тулякам здоровья, мира и благополучия!