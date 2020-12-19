Туляков поздравили с Днем российской военной контрразведки
Фото: Ангелина Коломыцева
19 декабря некоторые туляки отмечают свой профессиональный праздник - День российской военной контрразведки.
Так военных туляков с праздником поздравил глава региона Алексей Дюмин:
Уважаемые сотрудники военной контрразведки!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Эффективная работа военной контрразведки всегда была и остается одним из гарантов безопасности нашей страны.
Вы противостоите иностранным спецслужбам, боретесь с угрозами национальным интересам России.
В вашей работе как нигде важны мужество, изобретательность и патриотизм. Пусть в решении любых задач вам всегда сопутствуют удача и успех, - говорится в официальном обращении.
Губернатор Тульской области пожелал тулякам здоровья, мира и благополучия!