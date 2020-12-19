Гражданин другого государства забил собутыльника, находясь в строительном вагончике Фото: Алексей ФОКИН

Мужчина из Таджикистана был приговорен тульским судом за убийство, совершенное в Тульской области. Обвиняемый получил статью за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По имеющимся данным, 4 января этого года двое иностранцев выпивали алкогольные напитки, находясь в строительном вагончике на территории деревни Большая Еловая Ленинского района. Во время посиделок мужчины поссорились, в ходе чего один начал избивать другого. нанося удары по голове и другим частям тела. От полученных травм пострадавший скончался в медучреждени.

Суд признал иностранца виновным и назначил ему в качестве наказания шесть лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.