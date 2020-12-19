Один из старейших храмов Тульской области пытались продать на сайте бесплатных объявлений

На сайте бесплатных объявлений появилось необычное сообщение - на продажу был выставлен православный храм Дмитрия Солунского в селе Завалово Тульской области. Цена такой покупки составляла 450 тысяч рублей. Однокупольная церковь в стиле позднего классицизма построена между 1836—1843 годами. Однако сейчас находится в аварийном состоянии и требует восстановления. Она включена в список объектов культурного наследия Тульской области. Недвижимость на данный момент принадлежит местной жительнице. В сентябре этого года церковь выставили на торги из-за банкротства владелицы. Однако против продаже выступила Белевская епархия РПЦ. Она выясняет, является ли законным данное вывешенное объявление. Отметим, что сейчас на сайте данного объявления нет.