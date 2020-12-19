19 декабря в Туле будет работать дежурный сотрудник администрации Фото: Алексей ФОКИН

В Туле традиционно организована работа дежурного работника администрации.

Сегодня, 19 декабря, на связи с туляками заместитель начальника главного управления - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Колычев Максим Николаевич

По всем возникающим вопросам можно обращаться в ЕДДС по номерам: 47-20-34; 47-20-37 и 1391 (только со стационарного городского телефона).