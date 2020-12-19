19 декабря в Туле будет большой снегопад и прохладная погода Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 19 декабря, в Туле будет снежно и прохладно. Столбик термометра днём покажет -2…-1 градуса по Цельсию, а вечером будет -3…-2 градуса. В течение всего дня будет идти снег.

Ветер будет дуть умеренный юго-восточный со скоростью 2,1 м/с. Атмосферное давление будет немного выше нормы - 752 мм.рт.ст.

В воскресенье, 20 декабря, в областной столице будет аналогичная погода: днем -3…-2 градуса, вечером термометр покажет -3 градуса, а также будет снегопад.