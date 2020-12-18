Житель Тульской области подбросил под дверь суда сверток с наркотиками Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове Тульской области судебные приставы задержали мужчину, подбросившего под дверь здания суда сверток с наркотиками

Некий гражданин прибыл на рассмотрение протокола по административному делу. О том, какие предметы запрещено проносить в здание суда, он знал, и при осмотре ничего подозрительного при нем обнаружено не было.

Тем не менее, поведение этого гражданина показалось одному из приставов подозрительным, и он сразу же осмотрел территорию возле здания суда. Одна из камер наружного видеонаблюдения зафиксировала, что данный гражданин оставил у входа в суд сверток, в котором, возможно, были наркотики.

Злоумышленника сразу же задержали и передали полиции.