В Туле задержали 41-летнего покупателя наркотиков из Ленинграда Фото: Алексей ФОКИН

Мужчину, подозреваемого в покупке наркотиков, задержали тульские росгвардейцы. Как сообщило ведомство, на правонарушителя обратили внимание сотрудники вневедомственной охраны. Он очень подозрительно что-то искал возле гаражей на ул. Фридриха Энгельса.

Так, занятый поиском закладки, мужчина не заметил правоохранителей, поэтому был задержан с поличным. Он рассказал росгвардейцам, что забирал закладку с наркотиками, которые заказал в интернете.

Неудавшимся покупателем оказался ранее судимый 41-летний житель Ленинградской области. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Все вещества были у него изъяты и направлены для проведения экспертизы.