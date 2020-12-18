В Туле юным пешеходам напомнили правила дорожного движения Фото: Алексей ФОКИН

Также сотрудники ГИБДД раздали подросткам и их родителям памятки

Сегодня, 18 декабря, в Туле сотрудники ГИБДД напомнили подросткам и их родителям о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Также инспекторы обратили внимание на безопасное поведение на дорогах зимой, так как из-за возникающих снегопадов и гололеда ограничивается и ухудшается движение пешеходов и транспорта.

Кроме этого, подросткам напомнили о том, что при переходе проезжей части надо быть особо внимательными и осторожными, снимать наушники, капюшон и смотреть на дорогу, а не в телефон.

Также пешеходам раздавали памятки с ПДД.